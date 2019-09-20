Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это связано с возвращением России к работе в ПАСЕ.
Не имея другой возможности реагирования на нарушение этой организацией собственных принципов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ. Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами — членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ, — сообщил член фракции «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Ярёменко.
Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Летом 2019 года РФ восстановили в правах. Украина была против этого решения, писал News.ru.