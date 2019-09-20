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В самопровозглашённой Донецкой народной республике обвинили украинских военных в нарушении режима прекращения огня. Киевские силовики выпустили по территории ДНР 139 боеприпасов, сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

При обстрелах применялись миномёты калибра 120 и 82 мм, вооружение БТР и БМП, гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате атаки украинской армии на посёлок Старомихайловка на...