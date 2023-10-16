Украина — не Израиль: почему Байден так много думает про Ближний Восток

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Джо Байден

Премьер Израиля Нетаньяху пригласил американского президента срочно посетить Иерусалим. Вашингтон пока не дал четкого ответа, но есть все предпосылки того, что визит состоится. Пока же американцы, стараясь спасти лицо своих подопечных, «попросили» Израиль не начинать наземную операцию до начала реального функционирования гуманитарных коридоров.

США в поисках доказательств своего лидерства

Израиль — это не Украина. Его приоритет в глобальной политике Штатов — основа искомого двухпартийного консенсуса в США. Израиль — это что-то вроде американского чипа, вживленного в регион, который называют кухней мировой политики. Недаром конспирологи уверяют, что Израиль не зря «проспал» атаку ХАМАС, пожертвовав жизнями своих граждан. Американцы же, обладая всеми данными разведки, ожидали начала большого «движа» в регионе и поэтому заранее поставили на паузу основную помощь Киеву. Знали, что ресурсы потребуются в другом месте планеты.

Но в Вашингтоне понимают, что после фиаско на Украине Байдену для переизбрания нужен серьезный международный успех. Он может приехать в Израиль только в ауре лидера страны, у которой по-прежнему решающий голос в расшивании сложнейших мировых проблем. Потому и авианосцы введены в Восточное Средиземноморье не столько для ведения боевых действий, сколько для выигрышной картинки. И Байден в случае своего приезда вступит на палубу одного из них.

Видимо, вслед за этим Израиль должен объявить о победе над ХАМАС и уничтожении его военного потенциала. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас, который на постоянной связи с Белым домом, должен будет подтвердить новый статус своего образования после массового вытеснения палестинцев из Газы. А арабские страны — ограничиться общим выражением солидарности с палестинцами. Иран тоже будет в тренде и ограничится абстрактными угрозами «сионистскому государству».

Фото: Chuck Kennedy/State Department/Global Look Press Энтони Блинкен и Махмуд Аббас

Янки стараются выиграть время

В некотором смысле визит Байдена подготавливают беспрецедентно многочисленные визиты в Израиль европейских и американских политических деятелей, выдаваемые за жесты солидарности. Всем важно было продемонстрировать очередной западный идейный монолит.

Одновременно госсекретарь Энтони Блинкен, вслух напомнивший о своем еврейском происхождении, все это время колесит по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить поддержку палестинцев со стороны ряда арабских стран. Под сильным давлением находятся Эмираты, запугиваются саудиты. Американцы это называют предотвращением горизонтальной эскалации. И всячески подчеркивают неангажированность в конфликте Ирана. Более того, вновь ставится вопрос о размораживании иранских средств в западных банках.

Проблема в том, что в Израиле реально опасаются вступления в военные действия связанной с Ираном шиитской «Хезболлы». А это уже реальная армия с танками, системами ПРО и РЗСО, «стаей» беспилотников и ракетами среднего радиуса действия. В идеале «Хезболла» должна была ударить по Израилю, если бы тот начал свою операцию против Ирана. Так что игра янки ясна.

Но есть арабские элиты, а есть эмоциональная арабская улица, способная взорваться после начала наземной операции в Газе. И ее вмешательство может смести все расставленные фигуры. А потому такой фактор Вашингтон также должен учитывать.

Израильский раскол все ярче

В целом визит Байдена жизненно важен для премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Местное общество крайне разочаровано провалом работы спецслужб, систем контроля и наблюдения на границе с Газой, что позволило ХАМАС ворваться в израильские города и кибуцы.

На словах власти обещают провести расследование после окончательного решения вопроса существования ХАМАС. Но на деле же в стране вовсю обсуждаются различные версии произошедшего, допускается даже преднамеренное бездействие спецслужб, у которых натянутые отношения с премьером Нетаньяху. Есть сторонники версии, что сам премьер мог спровоцировать конфликт в расчете на то, что в прямом смысле победителей не судят.

А потому власти спешат сформировать правительство национального единства, добиться любой ценой хотя бы внешней демонстрации военного успеха. А приезд Байдена на волне всеобщей эйфории обнулил бы все прежние грехи.

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