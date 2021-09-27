Украина назвала угрозу посерьёзнее «Северного потока — 2»

«Турецкий поток» куда опаснее для Украины, чем «Северный поток — 2». Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

Мы берём, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток — 2», — заявил Москаль.

По словам генерала, российский газ в Венгрию всё равно попадёт, только не по украинской территории, а по турецкой, болгарской, а затем сербской. Он задался вопросом, что произойдёт, когда все начнут покупать газ у России в обход украинской ГТС. Словакия перейдёт на «Северный поток — 2», более южные государства начнут получать топливо из Турции, «а у кого Киев будет покупать?»

«Турецкий поток» поставляет намного меньше газа в Европу, чем будет «Северный поток — 2». Первый рассчитан всего на 15,75 миллиарда кубометров по каждой из двух ниток. Одна из ниток заводит газ в Турцию, а вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

«Северный поток — 2» рассчитан на поставку 55 миллиардов кубометров в год. В конце сентября его достроили, и уже в этом сезоне по нему отправят первые кубометры газа в Северную Европу. В 2021 году могут отправить уже 5,6 миллиарда кубометров.

Ранее США наказали свою компанию за работу с «Газпромом». Cameron International, которая является дочерним предприятием американской Schlumberger, выплатит Минфину страны 1,4 млн долларов за поставку своей продукции и предоставление услуг российской компании в обход санкций.