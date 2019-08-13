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Переговорную группу по продлению транзита российского газа через территорию Украины планируется создать после формирования нового Кабинета министров, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

Он напомнил, что 1 января истекает срок соответствующего контракта. Новая группа и её руководитель, которым станет министр энергетики, займутся дальнейшей судьбой документа.

По его словам, украинской стороне важно продлить транзит газа, так как за счёт него страна получает примерно $3 млрд ежегодно.

Есть и другие факторы, которые надо учитывать, в частности, и то, как работает украинская ГТС. Это важно. Если бы это было неважно, Россия бы не прекращала транзит. Мы же понимаем, что это тоже способ определенного давления, — заявил Данилюк.

При этом секретарь отметил, что Украина сможет прожить без транзита российского газа, однако это «не только вопрос выживания, это вопрос развития страны».

Он добавил, что на случай, если договорённости не будут достигнуты, у властей есть план «Б», передаёт « Интерфакс ».