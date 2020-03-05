https://static.news.ru/photo/74333940-5ee4-11ea-9c22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что причиной распространения коронавируса в Китае стала утечка из лаборатории в китайском городе Ухань.

Там было место, откуда оно всё пошло — это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут обвинять животных, — заявил Данилов в интервью «Украинскому радио».

Чиновник не привёл никаких доказательств своих слов. Он подчеркнул, что лаборатория начала функционировать в 2015 году.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) затрудняются назвать точный источник заражения. Они заявляли, что вирусом могло быть заражено мясо белух, летучих мышей, змей, кроликов или кур, которые продавались на рынке Ухани.

В МИД Китая протестуют против того, что коронавирус является «китайским вирусом». Дипломаты заявили, что тот факт, что вирус был найден в Китае, не означает, что источник его распространения находится именно в этой стране.

NEWS.ru сообщал, что китайские власти внесли врача Ли Вэньляна в список людей, которые занимались профилактикой и борьбой с новым типом коронавируса. Медик одним из первых сообщил о начале эпидемии в стране, но власти обвинили его в распространении фейков. 34-летний доктор скончался от COVID-19 7 февраля.