Власти Украины назначат специальную награду для покинувших РФ компаний

Власти Украины собираются вручать специальные награды компаниям, которые ушли с российского рынка или только планируют это сделать, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Telegram. По его мнению, корпорации, которые приостанавливают свою деятельность в России, заслуживают уважение украинцев и всего мира.

На своём брифинге я анонсировал появление новой награды — «отличия мира», которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России, и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся, — сказал Ермак.

Он пообещал рассказать больше деталей о награде позднее.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в РФ нет иностранных предприятий, которые заявили об окончательном уходе с российского рынка. Министр уточнил, что на сегодняшний день экономические операторы приостановили деятельность по разным причинам, в том числе из-за логистических проблем.

С начала проведения военной операции на Украине и введения санкций со стороны западных стран некоторые иностранные компании решили приостановить работу в России или заморозить инвестиции и новые проекты в стране. Среди них автопроизводители, ретейлеры, производители электроники, сети общепита и кофеен.



