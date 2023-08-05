Украина нарушила последние правила ведения боя атакой на танкер SIG Морской дрон ВСУ ударил по гражданскому судну

Фото: МО Украины

Нападения на Крымский мост, а теперь и на стопроцентно гражданское судно являются вопиющим нарушением правил ведения боевых действий. Но такие «мелочи» давно не сдерживают Киев. Более того, мост объявлен военным объектом на том основании, что по нему могли бы подвозить боеприпасы, а танкер SIG в силу той же искаженной логики мог бы транспортировать солярку для танков. Однако ставки режима Зеленского куда серьезнее.

Цель — черноморский хаос

Понятно, что атаки на мост, нападение на Новороссийскую бухту, а теперь и повреждение танкера — все это звенья одной цепи. Сверхзадача таких акций заключается в нарушении нормального функционирования черноморского бассейна как акватории, важной для межгосударственных транспортных и экономических коммуникаций. Украинские власти откровенно дают понять, что отныне любое судно, перевозящее зерно ли, ГСМ или детское питание, становится целью для поражения. А нападение на танкер, который, слава богу, был пустой, а потому пробоина не приведет еще и к экологической катастрофе, недаром уже сравнили со взрывом газопроводов «Северный поток».

Ведь в том и в другом случае ставка делалась на нанесение удара по одной из главных доходных статей российского бюджета — поставкам углеводородов. После нападения на танкер SIG у стран, получающих российскую нефть через Новороссийский порт, могут возникнуть сомнения в надежности такого маршрута, а страховые компании получат моральное право значительно поднять плату за свои услуги. Не исключено, что отныне танкеры в Черном море должны будут сопровождаться военными кораблями, что повышает издержки транспортировки.

Правда, в ответ и Россия может атаковать суда, направляющиеся в Одессу или Николаев, но на Западе традиционно объявят, что «это другое», нечто недопустимое. В Киеве, видимо, надеются спровоцировать прямой военный конфликт Москвы с причерноморскими натовскими странами.

Фото: Javier Vazquez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как обескровить Крым

Голубая мечта киевских «гуманистов» — поставить население Крыма в безвыходное положение. А для этого, во-первых, надо продолжать наращивать постоянные атаки воздушными и морскими дронами, усиленно применять против гражданских объектов ракеты большого радиуса действия. А во-вторых, попытаться нарушить все возможные источники снабжения.

Однако пока все эти фантазии остаются недостижимыми, прежде всего потому, что попытки прорваться к Мелитополю и перерезать сухопутный путь в Крым полностью провалились. И Крымский мост продолжает функционировать. Более того, наконец там устанавливаются надежные боновые заграждения, на порядок снижающие риск прорыва морских дронов к его опорам.

Но власти Украины пытаются использовать иные пути дезорганизации жизни на полуострове. Так, старый десантный корабль «Оленегорский горняк», прибывший из расположения Северного флота, должен был использоваться для организации дополнительной переправы в Крым грузов и автомобилей. Соответственно, и любые грузовые суда, включая танкеры, могли быть, в понимании Киева, использованы для снабжения всем необходимым крымского населения. Вот хотя бы по ним украинские силы и пытаются наносить удары.

Выход — постоянный мониторинг и работа РЭБ

Примечательно, что СБУ сразу с видимой гордостью взяла на себя ответственность за нападение на мирный танкер. Все маски сброшены, больше никаких ужимок на тему «А нас-то за шо?». Значит, нападения приобретут системный характер.

Черноморский флот и так выполняет огромный комплекс возложенных на него задач. Остается постоянный мониторинг черноморских акваторий, чтобы иметь достаточно времени для своевременного обнаружения и уничтожения дронов противника, и максимально действенное подавление каналов управления морскими и воздушными дронами. Включая сигналы, получаемые украинской армией со спутников системы Starlink, которая, по словам Илона Маска, якобы не содействует армии Назалежной в районе Крыма.

Все это технически решаемые задачи. А значит, такие решения будут способствовать развитию наших вооруженных сил. На этот момент, кстати, стали обращать внимание западные эксперты, опасающиеся, что из нынешнего конфликта наша армия выйдет самой подготовленной в мире.