Украина направила делегацию в США для обсуждения плана Трампа Bloomberg: делегация Украины отправилась в США на встречу с Уиткоффом

Украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg. По информации издания, переговоры пройдут во Флориде с участием высокопоставленных представителей обеих сторон.

В материале говорится, что в состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. С американской стороны во встрече примут участие специальный представитель США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что РФ проводит переговоры по украинскому урегулированию исключительно с США. Представитель Кремля подтвердил получение от американской стороны обновленных параметров мирного плана, которые станут предметом обсуждения на предстоящей встрече представителей двух стран в Москве.