Украина начинает экспортировать террористов Служба внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) сформировала «диверсионно-карательный отряд» из бойцов ВСУ, которые отправятся в Африку

Фото: МО Украины

Незалежная, похоже, нашла новый экспортный товар — террористов. По сообщениям СМИ, уже в конце августа из дунайского порта Измаил должен выйти корабль под нейтральным флагом, на борту которого в Судан отправится подготовленный в Великобритании отряд украинских боевиков. Как утверждают, целью подразделения в составе ста бойцов станут акты саботажа и даже ликвидация лидеров африканских стран, развивающих связи с Россией. Иными словами, сравнение Украины времен правления Зеленского с запрещенной у нас террористической организацией ИГИЛ не кажется более преувеличением.

К чему в Англии готовили украинцев

Немало было пиаровской шумихи вокруг подготовки в странах НАТО, в частности в Англии, якобы элитных подразделений украинской армии, способных-де и оборону русских порвать, и Крым захватить. На деле же прибывшие с берегов Туманного Альбиона части ничем себя особенно не проявили. По словам попавших в плен таких «импортных бойцов», тренировки там были слабые, да и языковой барьер мешал. Потому возможно, что вся тренировка украинцев в Великобритании (за исключением обучения технических специалистов для обслуживания западной военной техники) была прикрытием для формирования ударных террористических подразделений.

И не исключено, что засветившийся отряд полковника Пращука — это, что называется, первая ласточка большой террористической войны руками украинцев. Перефразируя польского президента, можно сказать, что такая война будет дешевой, потому что западные спецы плаща и кинжала на ней гибнуть не будут. А тот факт, что украинцев на Западе постепенно превращают в расходный материал большой геополитической игры, давно не является секретом.

К тому же у тех же британцев есть опыт использования этнических подразделений для ведения беспощадных войн по всему миру. Достаточно вспомнить подразделения из непальцев, так называемых гурков, которые участвовали во всех колониальных войнах британцев в XIX веке, подавляли антиколониальные восстания, а в XX веке, уже в 1980-е, привлекались даже для высадки на Фолклендских островах, которые хотела вернуть себе Аргентина. Теперь пришла очередь украинских боевиков.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Война закончится, бандиты останутся

Кстати, будущее разного рода украинских националистических батальонов в послевоенную эпоху уже заинтересовало некоторых западных аналитиков. Не секрет, что западнее Буга уже вовсю рассуждают о вариантах устройства Украины после достижения мира в той или иной форме.

Понятно, что не могли обойти вниманием и судьбу немалого числа мужчин, многие из которых начинали воевать еще в рамках АТО в 2014 году. Да, многие уже ликвидированы на фронте, другие получили ранения и увечья, несовместимые с дальнейшей военной службой. Но явно не одна тысяча имеющих серьезный фронтовой опыт боевиков останется не у дел. И вряд ли можно будет надеяться, что они станут к станкам или начнут перепахивать степь. Не думаю, что они решат расстаться с оружием, которое многие годы их неплохо кормило.

Однако Европу явно не прельщает вариант, что они начнут войну уже на улицах ее городов с арабскими или албанскими бандитами за передел рынка наркотиков или черной трансплантологии. Потому и вариант их превращения в универсальных наемников для решения самых дурно пахнущих задач представляется вполне закономерным. И не только в Африке. Потому, видимо, некоторые боевые украинские подразделения уже не станут даже возвращать на Украину, сохраняя для решения региональных проблем. Украинское «пушечное мясо» становится экспортным товаром во всех смыслах.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В чем отличие Пращука от Уткина-Вагнера

Конечно, появится соблазн сравнить сотню украинских саботажников, отправляемых в Африку, с бойцами ЧВК «Вагнер». Между тем, «музыканты» находятся в нескольких африканских странах по официальному приглашение тамошних правительств. И решают задачи, согласованные с властями. Не раскачивают обстановку, а наоборот, стабилизируют ситуацию, вступая в прямой огневой контакт с самыми настоящими наемниками. К тому же большинство «музыкантов» действительно являются инструкторами, параллельно ведущими подготовку местных кадров. А, во-вторых, вагнеровцев не просто так называют «мягкой силой» России, поскольку они напрямую способствуют активному возвращению страны на Черный континент. В том числе защищая и прикрывая миссии наших специалистов.

Отряд того же Пращука — в классическом смысле наемники, нанятые для выполнения задач, далеких от интересов собственно Украины. Они готовы выполнять любые задания хозяев. В данном случае — английской разведки Мi-6, которой нужны нацисты, мотивированные оголтелой русофобией.

Но раз отряд украинцев и его миссия уже раскрыты, их вряд ли ждет легкая прогулка.