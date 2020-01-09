https://static.news.ru/photo/45c8e2ca-32ee-11ea-b1e2-fa163e074e61_660.jpg Камо Московский Фото: npu.gov.ua

В Киеве задержали 57-летнего уроженца Грузии и гражданина РФ по кличке Камо Московский, который незаконно переправился в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности в России и установить контроль над преступными группировками в этой стране. По решению суда вора в законе на полгода поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Чтобы не допустить реализации преступных планов вора в законе, правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. 5 декабря оперативники задержали его, — цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение Нацполиции.

Уточняется, что Камо был «коронован» в 1983 году в Тбилиси, неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, а в местах лишения свободы РФ провёл в общей сложности более 30 лет. Последний раз он освободился в октябре 2019 года. В настоящее время решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда на Украину в течении пять лет.

Как писал NEWS.ru, испанским властям выдали уголовного авторитета, известного под кличкой Батыр Бухарский, которого подозревают в отмывании преступных доходов, сообщила Национальная полиция Украины. 48-летний мужчина является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство РФ. Настоящее имя Батыра Бухарского не раскрывается. По данным украинских правоохранительных органов, уголовный авторитет организовал схему по отмыванию денег, с помощью которой приобретали, а затем продавали недвижимость.