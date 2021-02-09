Украина может провести совместные учения с НАТО в Одессе в 2021 году

https://static.news.ru/photo/b2a720b4-6af6-11eb-8496-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/jensstoltenberg

Украина планирует провести вместе с силами НАТО в 2021 году в Одессе командно-штабные учения «Нерушимая стойкость», заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с Альянсом, проводим подготовку командно-штабных учений «Нерушимая стойкость» в Одессе в 2021 году, — цитирует главу правительства Украины официальный сайт НАТО.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранным войскам находиться на территории страны для участия в «многонациональных учениях» в 2021-м. Ранее документ 26 января 2021 года приняла Верховная рада. Офис главы Незалежной отметил, что всего Киев запланировал организовать восемь манёвров. Тренировки бойцов объединят около 21 тысячи военных Украины и 11 тысяч иностранцев — британцев, французов, поляков, американцев и представителей Румынии.

Ранее Белоруссия призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводить политику «сдерживания» по размещению иностранных войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики. Позицию страны на семинаре ОБСЕ по военным доктринам, проходящем в видеоформате, озвучил начальник департамента международного военного сотрудничества Олег Воинов.

Осенью 2020 года на фоне массовых протестов людей, недовольных официальными результатами президентских выборов, глава государства Александр Лукашенко заявил о высокой концентрации войск НАТО у западных границ Белоруссии. По его словам, в качестве ответной меры к рубежам была стянута половина состава вооружённых сил, писал NEWS.ru.