Украина может потерять главный военный козырь от Запада Modern Diplomacy: украинская армия может потерять доступ к спутниковой связи Starlink

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Вооруженные силы Украины могут потерять доступ к спутниковой связи Starlink. Об том узнали обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy. По их данным, причиной сложившейся ситуации является недостаток финансирования.

По данным СМИ, Киев все больше беспокоится из-за перебоев в работе системы, предоставленной компанией американского предпринимателя Илона Маска. Простые в использовании спутниковые тарелки, названные «революционным источником связи» поволяют оставаться в сети с помощью мобильных телефоноы даже во время боя, отмечает издание.

Но в последнее время появились опасения по поводу надежности SpaceX после того, как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта, — сообщила газета.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что ВСУ потеряли связь с системой Starlink на 1300 терминалах, которые были куплены в марте у одной из британский компаний. Проблемы с отключением связи начались 24 октября, по некоторым данным, это могло произойти из-за недостатка финансирования.

При этом Илон Маск пообещал, что компания SpaceX не перестанет обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже в случае отказа Пентагона финансировать работу сети.