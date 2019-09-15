https://static.news.ru/photo/b142401c-d774-11e9-8955-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://uz.gov.ua

Украина может остаться без железной дороги, если произойдёт приватизация основного перевозчика — «Укрзализныци». Об этом заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Планы приватизации перевозчика озвучивают те, кто не понимает, как работает железнодорожный транспорт, и не учитывает опыт европейских стран, сказал Кава в эфире YouTube канала CapitalTV.

Нечто подобное уже происходило в латиноамериканских странах и закончилось плачевно: прекратилось железнодорожное пассажирское движение и были демонтированы две трети путей.

В Европе железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства. Что касается подвижного состава, то в большинстве стран Европы на рынке доминирует государственный перевозчик, — пояснил чиновник.

Ранее News.ru сообщал, что руководство «Укрзализныци» (аналог РЖД) в начале лета прошлого года пообещало пассажирам коренную модернизацию украинских железных дорог. Но, судя по отзывам тех, кто вынужден пользоваться услугами компании, ситуация на железных дорогах становится только хуже.