Украина легализовала криптовалюту

Верховная Рада Украины приняла закон «О виртуальных активах», по которому криптовалюту можно использовать для расчётных операций. Документ опубликован на официальной странице Верховной Рады.
Цель закона — комплексное регулирование отношений, возникающих при обращении и заключении сделок с цифровой валютой, а также обеспечение одинакового подхода к организации торговли криптовалютой,
За легализацию криптовалюты выступили 276 депутатов, шесть против, 71 воздержался.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил выявить и проверить российских владельцев криптовалюты в рамках национального плана по борьбе с коррупцией на 2021–2024 годы.
Первой страной, легализовавшей криптовалюту, стал Сальвадор. Сообщалось, что в течение трёх месяцев в нём будет создана инфраструктура, которая позволит принимать такие платежи.