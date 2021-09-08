Украина легализовала криптовалюту

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Верховная Рада Украины приняла закон «О виртуальных активах», по которому криптовалюту можно использовать для расчётных операций. Документ опубликован на официальной странице Верховной Рады.

Цель закона — комплексное регулирование отношений, возникающих при обращении и заключении сделок с цифровой валютой, а также обеспечение одинакового подхода к организации торговли криптовалютой, сообщает Верховная Рада в Telegram-канале. Криптовалюта не являются платёжным средством, но может использоваться для безналичной оплаты.

За легализацию криптовалюты выступили 276 депутатов, шесть против, 71 воздержался.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил выявить и проверить российских владельцев криптовалюты в рамках национального плана по борьбе с коррупцией на 2021–2024 годы.

Первой страной, легализовавшей криптовалюту, стал Сальвадор. Сообщалось, что в течение трёх месяцев в нём будет создана инфраструктура, которая позволит принимать такие платежи.