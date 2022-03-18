Украина конфисковала партию сока на €100 тысяч для своих нужд

Украинские власти конфисковали партию сока молдавской компании Orhei-vit стоимостью в €100 тысяч, который был оплачен и должен был отправиться в Китай. Речь идёт о четырёх контейнерах, заявил директор компании Симион Мудря. Отмечается, что напиток был перенаправлен в разные украинские районы, сообщает телеканал TVR Moldova.

Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины​​​. В порту была не только наша продукция, — рассказал Мудря.

Он добавил, что в настоящее время юристы уже подали документы для разбирательства.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир ранее выступил с призывом к немцам сократить потребление мяса ради борьбы с Россией. По его словам, Москва использует поставки продовольствия в качестве оружия. Глава ведомства напомнил, что сам он является вегетарианцем. Он также призвал жителей Германии осуществлять покупки сознательно, чтобы выбрасывать меньше продуктов.

Болгария при этом не будет закупать российский газ по истечении контракта с «Газпромом» (заканчивается в июле 2022 года), заявил ранее вице-премьер страны Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио. Он уточнил, что Болгария будет искать альтернативные источники газа и надеяться, что страны Евросоюза подпишут единый контракт по поставке энергоресурсов.