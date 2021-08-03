Кулеба исключил шантаж в переговорах Байдена и Зеленского

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдут без повышенных тонов и шантажа, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Министр анонсировал встречу президентов Украины и США в Вашингтоне, куда он прибыл вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком для подготовки первого официального визита украинского лидера.

Не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евро-атлантического пространства, — рассказал о предстоящей встрече министр.

Дипломат подчеркнул, что переговоры состоятся в формате «разговора союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евро-атлантического пространства». По его словам, Зеленский поедет в Америку в «сильной позиции» — сразу после саммита «Крымской платформы».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа. По словам пресс-секретаря Белого дома, визит Зеленского покажет поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США. Это произойдёт на фоне «продолжающейся территориальной агрессии» России в Донбассе и в Крыму.