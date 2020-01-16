В Иране продолжается расследование обстоятельств крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Ранее Тегеран уже признал свою вину в непреднамеренном ударе по лайнеру, и власти провели несколько арестов лиц, предположительно причастных к трагедии. В Киеве в то же время заявили, что не сбрасывают со счетов и версию о целенаправленной атаке на самолёт. В её пользу говорят обстоятельства катастрофы, но по-прежнему неясно, кому крушение украинского самолёта могло быть выгодно.

О том, что следователи Украины допускают версию умышленного удара по лайнеру сообщил советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, сейчас в Иране продолжается работа украинских специалистов, а в Киев в скором времени прибудет представитель Тегерана.

Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам ещё предстоит установить, было ли это ошибкой или всё же умыслом, — подчеркнул Ермак.

Кроме того, Украина запросила у Ирана «чёрные ящики», чтобы самостоятельно расшифровать показания самописцев. Подобные заявления некоторыми были расценены как ужесточение позиции Киева. До иранского признания Зеленский весьма сдержанно оценивал даже версию о случайном ракетном ударе — теперь его советник говорит о возможном злом умысле.

Однако, как отметил в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин, заявление Ермака свидетельствует лишь о том, что у украинских следователей есть несколько сценариев произошедшего, и преднамеренная атака — просто один из них.

Это не противоречит позиции Зеленского, который после катастрофы также заявлял о различных версиях и необходимости детального разбирательства. То есть принципиальной корректировки не произошло: в Киеве по-прежнему хотят выяснить все обстоятельства и уже на основании собранных данных сделать выводы. Общество, очевидно, было удовлетворено реакцией Зеленского и тем, что он не стал сразу огульно обвинять Иран, а взял тайм-аут на несколько дней. Допускаю, что именно благодаря такой сдержанной позиции Тегеран в итоге признал свою вину. Недовольны поведением Зеленского, конечно, были сторонники экс-президента Петра Порошенко. Но они в принципе критически воспринимают почти все действия нынешней власти и пытались спровоцировать Зеленского на агрессивную риторику. Но, видимо, после признания Тегераном вины сами даже растерялись, поскольку им не на чем стало спекулировать. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

Что же касается версии об умышленной атаке со стороны Ирана, то она выглядит не столь уж беспочвенной. Как подчеркнул в беседе с NEWS.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов, на то, что удар мог быть спланированным, указывают сами его обстоятельства.

Самолёт не пересекал границу, взлетел из аэропорта в Тегеране. Поэтому заявления о том, что его могли перепутать с военным бортом или, например, с крылатой ракетой, вызывают много сомнений. Если это правда, то это говорило бы о весьма беспечном поведении иранских расчётов ПВО. И вряд ли им давали полномочия самостоятельно открывать огонь без согласования с руководством. Не думаю, что у иранцев столь несерьёзный подход к противовоздушной обороне, я в подобную безалаберность не верю. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам

Но в таком случае, подчёркивает аналитик, остаётся вопрос, кто конкретно стоит за ударом. Некоторые наблюдатели пытаются представить его как провокацию в рамках внутрииранских конфликтов: идут разговоры о противостоянии Корпуса стражей Исламской революции и иранской армии, консервативных и реформистских политических кругов. Однако пока ничто не указывает на участие конкретной стороны. В то же время, обычно при подобных провокациях всё обставляется именно так, чтобы их настоящая цель не была на виду, напоминает Семёнов.