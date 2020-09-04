Украина и Румыния подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Министры обороны Украины и Румынии подписали временное межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках своего визита в Бухарест и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере, — говорится в сообщении посольства Украины в Румынии в Facebook.
Соглашение закладывает правовую базу для сотрудничества в этой сфере, упрощает процедуру закупок, а также позволяет расширить двустороннее партнёрство, направленное на укрепление безопасности в Черноморском регионе.
Как писал NEWS.ru, правительство Украины денонсировало Соглашение о сотрудничестве в отрасли ветеринарии, заключённое в 1993 году в Москве, а также приняло решение о выходе из Соглашения о сотрудничестве в отрасли санитарной охраны территорий государств — участников СНГ, заключённого в 2001 году в Минске. В то же время Евросоюз наращивает поддержку Украины в сферах экономики, юстиции, права и ядерной безопасности.
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