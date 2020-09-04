Украина и Румыния подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

https://static.news.ru/photo/c4bd8b88-ef6f-11ea-8315-fa163e074e61_660.jpg Андрей Таран и Николае Чуке Фото: www.mil.gov.ua

Министры обороны Украины и Румынии подписали временное межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках своего визита в Бухарест и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере, — говорится в сообщении посольства Украины в Румынии в Facebook.

Соглашение закладывает правовую базу для сотрудничества в этой сфере, упрощает процедуру закупок, а также позволяет расширить двустороннее партнёрство, направленное на укрепление безопасности в Черноморском регионе.

Как писал NEWS.ru, правительство Украины денонсировало Соглашение о сотрудничестве в отрасли ветеринарии, заключённое в 1993 году в Москве, а также приняло решение о выходе из Соглашения о сотрудничестве в отрасли санитарной охраны территорий государств — участников СНГ, заключённого в 2001 году в Минске. В то же время Евросоюз наращивает поддержку Украины в сферах экономики, юстиции, права и ядерной безопасности.