Президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Рухани договорились о начале совместной работы по расшифровке двух чёрных ящиков разбившегося Boeing 737. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.
Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится, — сообщил глава Украины.
Также Зеленский высоко отметил работу украинских экспертов в Иране.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о планах правительства страны выплатить семьям погибших в авиакатастрофе Ирана по 200 тысяч гривен (около $8,3 тысячи).
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