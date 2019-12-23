https://static.news.ru/photo/8130dde0-259c-11ea-8d72-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин, Антон Силуанов, Виктор Медведчук Фото: kremlin.ru

В Верховную раду Украины внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за ведение не санкционированных властями Киева «сепаратных переговоров» с представителями «государства- агрессора». Авторами документа являются депутаты от партии «Голос» и «Слуга народа».

Как сообщает агентство УНИАН, парламентарии хотят изменить статью о госизмене Уголовного кодекса Украины. Они предлагают считать преступлением вступление без разрешения органов власти в переговоры по вопросам внутренней или внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной радой агрессором. За подобное деяние предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 15 лет с конфискацией имущества или без неё.

20 декабря глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук был в Санкт-Петербурге на переговорах с главой Минфина РФ Антоном Силуановым. На встрече также присутствовал президент РФ Владимир Путин. Одной из главных тем дискуссий стало подписание газового контракта с Киевом. 10 июля Медведчук был в Москве, где встречался в штабе «Единой России» с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Украинского политика Виктора Медведчука, в прессе называют кумом Владимира Путина, писал NEWS.ru.