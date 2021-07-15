Читатели китайского портала Guancha оценили статью российского лидера Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов. Они посчитали, что Украина является «плохой» страной, а президент России прав.

Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией, а Украина даже выступает её колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны, — написал один из комментаторов.

Он высказал сожаление, что из-за глупых споров было много всего потеряно. Читатель назвал произошедшее большой трагедией.

Украина действительно плохая! — написал другой пользователь сайта.

По его мнению, Киев верит Вашингтону, поэтому позволяет американцам «играть с собой до полного уничтожения».

Ещё один пользователь раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за критику статьи. Читатель отметил, что глава государства «надёргал из неё цитат и всё опроверг».

Статья Путина под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» появилась на сайте Кремля на двух языках 12 июля. Позже российский лидер рассказал, что думал о написании статьи несколько месяцев. Он подчеркнул, что она является аналитическим материалом, основанным на исторических фактах, документах и событиях.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер написал статью в духе уважения к украинскому народу, но с сожалением, поскольку страна отдана на откуп Западу. По его словам, элементы внешнего управления всем хорошо известны.