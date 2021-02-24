Украина блокирует четыре Telegram-канала за «российскую пропаганду»

https://static.news.ru/photo/2f24fdf2-76df-11eb-b0a5-96000091f725_660.jpg Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский суд обязал провайдеров заблокировать доступ к четырём Telegram-каналам. Это «Резидент», «Легитимный», «Сплетница» и «Картель».

СБУ в начале февраля объявила эти каналы «агентами Кремля». По мнению спецслужб, эти Telegram-каналы наполняют жители Харькова и Одессы, курируемые «Генштабом России». При этом, как писали местные СМИ, доказательств связи каналов с Россией у СБУ нет.

Часть постановления о закрытии доступа опубликовала пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании Telegram-каналов «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница», путём обязательства интернет-провайдеров <...> закрыть к ним доступ, — говорится в сообщении.

Комиссия также отмечает, что копия постановления получена от СБУ.

Telegram-канал «Резидент» отреагировал на закрытие доступа с большой иронией и издёвкой над спецслужбами.

Политические Telegram-каналы продолжают беспокоить СБУ больше других проблем в стране. Зачем так мелочиться? Сразу требуйте запретить Telegram на Украине, эффекта будет больше, — говорится в одном из постов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские телеканалы NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые попали под санкции из-за связи с главой политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, создали новое юридическое лицо, сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.