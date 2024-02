Украденный музыкальный инструмент Пола Маккартни нашли спустя 50 лет Полу Маккартни через 50 лет вернули украденную гитару, ее нашли на чердаке дома

Фото: Marco Provvisionato/Global Look Press

Пол Маккартни

Сооснователю рок-группы The Beatles 81-летнему Полу Маккартни вернули бас-гитару Höfner 500/1 с корпусом в виде скрипки, которую у него украли в 1972 году, пишет вещательная корпорация ВВС. Утверждается, что инструмент, который участвовал в записи песен Love Me Do и She Loves You, нашли на чердаке дома в графстве Сассекс.

Представитель музыканта рассказал, что Маккартни «невероятно благодарен» экс-сотруднику компании Höfner Нику Вассу, а также двум бывшим журналистам ВВС Скотту и Наоми Джонсам, которые участвовали в поисках. Артист сам обратился к производителю инструмента и попросил его найти.

У нас не было никаких зацепок, никаких указаний на то, где она может быть. То, что мы так быстро нашли ее, просто невероятно. Нам также сообщили, что Пол Маккартни был очень рад ее возвращению, — поделился Джонс.

Гитару похитили в 1972 году из фургона в лондонском районе Ноттинг-Хилл, напомнило издание. Позже участники поисков выяснили, что воры не знали, кем был ее владелец, и продали инструмент владельцу паба. Гитара несколько раз меняла хозяев, пока не попала на чердак. Владелец дома в Сассексе, узнавший о поисках гитары Маккартни, сказал участникам проекта, что у него хранится старый бас.

В ноябре 2023 года последняя песня группы The Beatles с вокалом Джона Леннона возглавила музыкальный хит-парад Великобритании. Версия трека Now and Then была записана еще в 1978 году. Черновые записи были доработаны с помощью ИИ.