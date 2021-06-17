«Уйдут месяцы»: Песков о реализации договорённостей Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/02b76322-cf59-11eb-8007-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Минимум несколько месяцев необходимо для реализации договорённостей, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве 16 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы, — отметил представитель Кремля.

По его словам, на эту работу «уйдут месяцы, это точно, тем более что речь идёт о запуске таких механизмов, как переговоры по стратегической стабильности и так далее».

Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может, — добавил Песков.

Встреча лидеров двух стран в Женеве прошла 16 июня на вилле La Grange. Сначала переговоры прошли в узком составе, затем после перерыва делегации России и США продолжили встречу в расширенном формате. По итогам мероприятия стороны договорились начать консультации по вопросам о стратегической стабильности.

Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что лидеры двух стран на саммите добились поставленных целей. По его словам, для Путина было важным прервать информационную блокаду, а для Байдена — консолидированно представить российскому лидеру свою позицию после встречи с лидерами G7 и НАТО.