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Бывший заместитель госсекретаря США, президент Фонда Карнеги Уильям Бёрнс заявил, что Иран не будет навязывать Соединённым Штатам открытый военный конфликт, однако не отступит от своей цели отомстить за убийство Касема Сулеймани и разрушительные санкции, введённые с 2018 года.

Иран хочет избежать войны с Соединёнными Штатами, в которой он не может победить. Руководство страны готово перейти к шаткому миру, но страны продолжат совершать асимметричные нападения. В данных обстоятельствах республика чувствует себя более комфортно, — цитирует Бёрнса Bloomberg.

Бывшие дипломаты и высокопоставленные чиновники Пентагона предсказывают, что конфликт, скорее всего, вернётся к более распространённой исторической схеме: удары по доверенным лицам в США и союзникам, кибератаки и преследование судов в Персидском заливе.

Как ранее писал NEWS.ru, иранские вооружённые силы и их иракские союзники находятся в состоянии повышенной готовности в Сирии, Ираке и Иране. Они ожидают новую волну нападений со стороны армии США.