Уход американцев из Афганистана развязал талибам руки

После того как американские войска покинули Афганистан, талибы стали действовать более активно и через некоторое время уже смогли взять Кандагар. Об этом «Царьграду» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Американцы и солдаты НАТО периодически нападали на лагеря террористов, иногда нападали талибы, устраивали операции, подрывы, диверсии. Много лет ситуация качалась туда-сюда, но не доходила до кризисной точки, — отмечает военный обозреватель.

Кто бы как ни относился к американцам в Афганистане, но присутствие армии США сдерживало военную активность движения «Талибан» (запрещено в РФ), считает эксперт.

После своего ухода американцы будто бы пригласили талибов уничтожить кабульскую власть. Почти 20 лет они её поддерживали, и теперь произошёл очень непонятный парадокс, считает военкор.

Со временем талибы смогут захватить власть, и после этого странам, которые граничат с Афганистаном, придётся очень туго. Одурманенные властью талибы захотят получить куда больше чем одну страну и будут пытаться расширить свою зону влияния, например, переправлять наркотики, вербовать новых бойцов из соседних стран и захватывать новые районы, подытожил Баранец.

Ранее МИД России дал прогноз по захвату талибами столицы Афганистана. То, что талибы взяли Кандагар, ещё не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана — Кабул, заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.