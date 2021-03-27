Угрозы Киева выселить россиян из Крыма на полуострове назвали истерикой

https://static.news.ru/photo/4ff7f15e-8f82-11eb-ab64-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Слова официальных лиц Украины о выселении из Крыма россиян продиктованы истерикой. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

По его словам, никакого возвращения Крыма под контроль Киева никогда не будет, сообщает РИА Новости.

Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясёт кулаками как разбалованный истеричный ребёнок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине всё давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет. Многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны, — отметил Чегринец.

Он считает, что власти Украины такими «бредовыми заявлениями» показывают свою нежизнеспособность, стараясь сохранить остатки рейтинга. Однако они лишь «усугубляют раскол именно украинского общества».

Ранее NEWS.ru сообщал, что после возвращения Крыма в состав Украины Киев выдворит с полуострова российских граждан, которые переехали на эту территорию, рассказал украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, эти люди — пособники преступлений российской власти.