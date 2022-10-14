Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в Европе WSJ: угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в Евросоюзе

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Журналист газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман на своей странице в Twitter написал, что заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об ответе на ядерный удар России по Украине вызвало недоумение в Евросоюзе. Публицист отметил, что мнение Борреля не отражает официальную позицию ЕС. Дипломат ранее пригрозил Москве «мощным» военным ответным ударом в случае применения Россией ядерного оружия на Украине.

Предложенные Жозепом Боррелем варианты ответа Запада на ядерный удар России по Украине являются его личным мнением, у него нет полномочий делать такие заявления. Поэтому мы можем только недоумевать, — написал Норман.

Западные страны неоднократно заявляли о якобы готовности Москвы нанести тактический ядерный удар по Украине, но также признавались в том, что признаки такой готовности отсутствуют.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой» и объявил, что слова последнего о возможном ядерном ударе Москвы являются «паранойей». По мнению российского политика, данное высказывание евродипломата следует считать «паранойей» и объясняется оно тем, что Боррель «болеет».