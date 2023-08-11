Угрожал Байдену: как один пенсионер напугал всё ФБР и чем это кончилось Силовики ликвидировали американского ветерана, который в социальных сетях описывал, как убьет президента

Фото: Соцсети

Крейг Робертсон

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) застрелили пожилого американского ветерана боевой авиации Крейга Робертсона, который в социальных сетях любил описывать, как казнит президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. 75-летний житель штата Юта хранил дома камуфляж и 20 стволов разного оружия. Соседи считали его «милым и безобидным стариком», которого силовики могли бы без труда взять живым, а не убивать при аресте. Как Робертсон хотел бы расправиться с Байденом, как погиб и сколько в Америке потенциальных экстремистов, разбирался NEWS.ru

Почему агенты ФБР расстреляли пенсионера

Американский суд предъявил Крейгу Робертсону ряд обвинений после того, как ветеран ВВС неоднократно угрожал убить высокопоставленных лидеров Демократической партии. Когда агенты ФБР приехали к дому Робертсона для обыска, он потребовал от них вернуться с ордером. И они вернулись с разрешением осмотреть жилье пенсионера.

«Пять или шесть машин окружили его дом и заговорили в громкоговоритель: „Крейг Робертсон, пожалуйста, выйдите с поднятыми руками!“ Они повторили это несколько раз», — рассказал сосед Робертсона. Он добавил, что после этого началась стрельба.

До приезда сотрудников спецслужб Робертсон писал в Сети, что он специально держит под рукой заряженный пистолет: на случай, если «трусы из ФБР» начнут ломиться к нему в дверь.

Фото: AP/TASS Момент ареста Крейга Робертсона

Как именно Робертсон обещал убить Байдена

В социальных сетях ветеран обещал убить Байдена. В одной из последних публикаций он отметил, что приводит в порядок свой камуфляжный костюм и снайперскую винтовку модели М24, так как узнал о скором приезде главы государства в Юту (поездка в этот штат в итоге состоялась без происшествий 10 августа).

«Возможно, на этой неделе штат Юта прославится как место, где снайпер застрелил марксиста Байдена», — писал Робертсон.

Он признавался, что ему снится, как американский президент умирает. Он не раз детально описывал сцены, в которых Байден погибает. В одном из постов Крейг рассказал о радости, которую ему приносят мысли о жестокой расправе над главой США.

«Самое время, чтобы убить одного или двух президентов. Сначала Джо, потом Камалу!» — делился Робертсон в соцсетях.

Кому еще угрожал Робертсон

Ветеран угрожал не только Байдену, но и другим политикам, с чьими взглядами был не согласен. Он говорил, что хочет расправиться с чиновниками, причастными к судебному преследованию предшественника Байдена Дональда Трампа.

Среди тех, кого Робертсон обещал убить, генеральный прокурор США Меррик Гарланд, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, а также видный демократ и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Среди будущих жертв упоминался и окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

«Отправляюсь в Нью-Йорк, чтобы осуществить свою мечту... Буду ждать Брэгга у парковки суда с пистолетом модели Smith & Wesson M&P», — обещал ветеран.

Фото: AP/TASS Жалоба в Окружной суд США с онлайн-сообщениями Крейга Робертсона

Что нашли в доме у пенсионера

После гибели ветерана сотрудники специальных служб обыскали его дом и действительно обнаружили там камуфляж, который помогает оставаться незаметным в траве, а также большой арсенал холодного и огнестрельного оружия. В гараже Робертсон хранил по крайней мере 20 винтовок, пистолетов и дробовиков.

Также у него дома там нашли булавку в виде винтовки AR-15 и шапку с именем Трампа.

Действительно ли Робертсон был опасен

Однако соседи ветерана раскритиковали агентов ФБР за некомпетентность, они сомневаются в том, что старика нельзя было взять живым. Один из них Купер Робинсон недоумевает, как сотрудники спецслужб смогли увидеть в обвиняемом серьезную угрозу. По его мнению, ветеран всего лишь был «большим сказочником», любившим привлекать общественное внимание.

«Понимаете, он любил оружие, в церкви носил кепку со знаком Национальной стрелковой ассоциации США и все такое. Но это не значит, что нужно было совершать такой рейд... Ничто не указывало на то, что он представлял реальную угрозу. Тем более у него слабое здоровье», — сказал Купер.

Другой сосед Робертсона Эндрю Маундер тоже считает, что ветеран был всего лишь безобидным стариком. По его словам, убитый был слаб, пользовался тростью, ему бы физически не хватило сил организовать теракт против Байдена.

Что об убийстве Робертсона говорят силовики

В ФБР заявили, что ликвидация нарушителя была единственным выходом из ситуации, так как Робертсон угрожал жизни одного из сотрудников. По словам представителей ведомства, они «серьезно относятся ко всем инцидентам со стрельбой», поэтому начали внутреннее расследование. Инспекционный отдел ФБР изучит детали произошедшего и решит, имели ли сотрудники право открывать огонь.

«Поскольку расследование по-прежнему продолжается, у нас пока нет никаких подробностей, которыми мы могли бы поделиться», — заявила представитель ФБР Сандра Баркер.

Напомним, что законы США позволяют сотрудникам служб безопасности стрелять на поражение, если у них возникает даже малейшее подозрение, что поведение противника представляет угрозу для их жизни.

Фото: AP/TASS Агенты ФБР собирались провести обыск у Робертсона

Много ли в США людей, угрожавших властям

Соединенные Штаты все чаще сталкиваются с угрозами покушения на официальных лиц государства. Так, в начале лета житель штата Нью-Гемпшир Брайан Лэндри позвонил в офис неназванного сенатора и пригрозил убить его.

«Эй, глупый, я снайпер-ветеран. Мой прицел целится в твою сторону. Если не поменяешь свой образ жизни, я приду за тобой. Знай — ты ходячий мертвец», — сказал он.

В США за последние годы существенно выросла популярность радикальных правых политических групп, которые одобряют использование насилия в политических целях. Точных данных о количестве участников таких движений нет, но, согласно опросу Чикагского университета, число людей, оправдывающих насильственные методы для передачи власти Трампу, выросло с 6 до 18 млн человек за последние несколько месяцев.

Как говорится в исследовании, это произошло из-за начала серии судебных разбирательств против бывшего президента США и распространения теорий заговора о том, что власть в США захватило тайное правительство, известное как «глубинное государство».

Но приверженцы насилия есть не только среди последователей Трампа. В январе 55-летняя жительница Квебека Паскаль Ферье отправила бывшему президенту США по почте конверт с рицином — смертельным ядом. Внутри прилагалась записка о том, что, если яд не подействует, Ферье обещает лично убить Трампа выстрелом из пистолета.

Комментируя рост политического насилия в стране, президент Байден предупредил американцев об угрозе для демократии и призвал всех уважать закон и порядок. «Мы стоим на пороге решающего момента. Мы должны единым подавляющим голосом заявить как страна и сказать, что в Америке нет места запугиванию избирателей или политическому насилию. Это путь к хаосу, это беспрецедентно, это незаконно и это не по-американски», — заявил недавно глава государства.

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