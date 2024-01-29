Угроза войны с РФ вынудила Лондон отказаться от важного решения по Украине Джонсон: отказ от бесполетной зоны над Украиной связан со страхом войны с РФ

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Борис Джонсон

Великобритания отказалась от идеи ввести бесполетную зону над территорией Украины из-за высокого риска начала войны с Россией, заявил бывший премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает издание The Telegraph. По его словам, данная инициатива активно обсуждалась с министром обороны страны Беном Уоллесом. Он выразил готовность сбивать российские самолеты.

Джонсон рассказал о совещании по украинскому вопросу авторам нового документального фильма «Путин против Запада», который должен выйти на британском телевидении 29 января. Одной из тем для обсуждения на данных совещаниях стал вопрос, связанный с введением бесполетной зоны над Украиной. По словам бывшего премьер-министра, он и его коллеги из других западных держав отказались от этой идеи, так как она создавала риск начала третьей мировой войны.

[Министр обороны Бен Уоллес] ясно дал понять, что это будет означать, что я отдам приказ или он отдаст приказ нашим пилотам сбивать российские самолеты, — заявил Джонсон.

Политик также заявил, что он опасался заключения Украиной мирного соглашения с Москвой. По его мнению, такое соглашение было бы невыгодным для стран Запада. Вместе с тем он подчеркнул, что на западных державах лежит «глубокая вина» за то, что они не поставили Украину на путь членства в НАТО раньше.