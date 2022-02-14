«Угроза независимости Украины»: Тимошенко о Минских соглашениях

Верховная рада должна дать оценку Минским соглашениям, которые угрожают существованию Украины, заявила лидер партии «Батькивщина» украинского парламента Юлия Тимошенко. Она добавила, что необходимо обратиться к другим странам для выполнения гарантий Киеву, предусмотренных Будапештским меморандумом, передаёт «Интерфакс».

Дать оценку Верховной рады Украины минским договорённостям и взять определённую ответственность парламентом для того, чтобы создать определённую основу для переговоров офису президента, другим должностным лицам государства относительно Минских соглашений, которые прямо угрожают независимости, самому существованию государства, — заявила она.

В 1994 году Киев, Москва, Вашингтон и Лондон подписали Будапештский меморандум, согласно которому был ликвидирован ядерный арсенал Украины. За это ей обещали неприкосновенность государственных границ.

Ранее Тимошенко заявила, что скопление российских войск у границ Украины связана с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений. Однако она не считает, что боевые действия могут начаться, поскольку в истории не было случаев, когда перед наступлением несколько месяцев об этом говорят.