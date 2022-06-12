«Угроза не уйдёт»: Эстония предостерегла от преждевременного мира с Россией Премьер-министр Эстонии предостерегла от преждевременного мира с Россией

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в статье для Sunday Telegraph обратилась к западным союзникам с призывом не допустить преждевременного мирного соглашения между Россией и Украиной. Она добавила, что западная политика должна базироваться на понимании того, что «российская угроза не уйдёт завтра». Глава Эстонии заявила о недопустимости возвращения к деловым отношениям с Россией.

Мы должны быть осторожны с преждевременными призывами к прекращению огня и миру. Наша политика должна базироваться на понимании того, что российская угроза не уйдёт завтра, — написала Каллас.

Она добавила, что Запад не должен иметь «никаких деловых отношений в принципе».

Польский депутат Европарламента Радослав Сикорский ранее заявил, что Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. Политик отметил, что у западных стран есть такая возможность, а Украине подобная помощь «необходима». Он при этом не стал уточнять о возможной реакции Москвы на подобные действия. В России неоднократно критиковали США и союзников по НАТО за поставки вооружений Украине.