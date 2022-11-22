Угроза цунами возникла после сильного землетрясения у Соломоновых островов

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У побережья Соломоновых островов произошло земелтрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Геологическая служба США. В результате объявлена угроза цунами.

Землетрясение было зафиксировано в 02:03 по местному времени (05:03 мск). Эпицентр подземных толков располагался в 19 километрах к юго-западу от населенного пункта Маланго. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В связи с землетрясением в регионе объявлена угроза цунами. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее 22 ноября на востоке Камчатки в районе поселка Усть-Камчатск произошли два землетрясения за час. Около 09:45 по местному времени в Камчатском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Позднее ученые уточнили, что магнитуда толчка составила 6,0. Второе было зафиксировано в 10:25 по местному времени, его магнитуда составила 5,4.

Также стало известно, что в девяти километрах от чилийского порта Лебу в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались в провинции Био-Био.

Кроме того, сообщалось, что в западной части Непала произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, еще пятеро пострадали. По данным полиции, трагедия произошла в результате обрушения здания, вызванного землетрясением.