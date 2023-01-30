«Угроз ракетой не было»: Песков опроверг слова Джонсона о беседе с Путиным Песков опроверг слова Джонсона о ракете в телефонной беседе с Путиным

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы имевших место угрозах Путина ракетами в телефонном разговоре с экс-премьером. По словам пресс-секретаря, глава государства имел в виду, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение ракет у границ РФ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты.

Нет, то, что сказал господин Джонсон, — это неправда, точнее, это ложь. И, более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. <…> Никаких угроз ракетными ударами не было, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Джонсон ранее рассказал, что в телефонном разговоре перед началом СВО на Украине президент России Владимир Путин пытался внушить британскому политику страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала операции.

По словам Джонсона, это был «очень долгий и максимально экстраординарный» телефонный разговор. Он заявил, что в ходе общения с Путиным пытался донести до российского лидера, что начало военных действий со стороны РФ станет «полной катастрофой», приведет к многочисленным санкциям в адрес Москвы и приближению НАТО к границам страны, в то время как Украина сможет рассчитывать на поддержку Лондона. Экс-премьер также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО было маловероятным в связи с отсутствием поддержки со стороны Франции и ФРГ. Кроме того, как уверял Джонсон, Владимир Путин в какой-то момент пригрозил ему ракетой.