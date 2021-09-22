Уголовное дело возбудили после обстрела машины советника Зеленского
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:01, 22 сентября 2021
Фото: Скриншот с видео/stranaua/t.me
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На Украине возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после обстрела машины советника украинского лидера Сергея Шефира. Генпрокурор страны Ирина Венедиктова подтвердила факт покушения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Намерения у них, судя по всему, были серьёзные — автоматная очередь прошила автомобиль, — сообщила Венедиктова.
Она добавила, что на месте происшествия находится руководство Национальной полиции и прокуратура. Также работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение, чиновник не пострадал. Ранения получил его водитель. В мужчину попали три пули. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. О реакции Зеленского на покушение на своего советника пока ничего не известно. Однако в офисе украинского лидера связывают покушение на Шефира с активной политикой президента.