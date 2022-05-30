«Уехал с гастролями»: оценена вероятность возвращения Порошенко на Украину Политолог Асафов рассказал, вернется ли Порошенко на Украину

Петр Порошенко / Фото PresidentPoroshenko/t.me

Политолог Александр Асафов в беседе с NEWS.ru прокомментировал отъезд с Украины экс-президента страны Петра Порошенко. По его мнению, никакого преследования бывшего главы государства не ведется, так как он не является приверженцем «левых идей», а выезд Порошенко с Украины не стоит воспринимать как побег.

Учитывая характер деятельности Порошенко и его партии, мне кажется, он выполняет одну и ту же задачу для одних и те же генеральных заказчиков, что и действующий президент. Поэтому то, что он уехал с гастролями, идеологически обоснованными, это вполне понятно. То, что против него ведется дело, тоже понятно, это было еще в рамках той конкурентной борьбы, когда Зеленский хотел сотрудничать со всеми, а не только с Демократической партией США, лоббистом которой является Порошенко. В конце концов, Порошенко, конечно, не Медведчук, чтобы для него наступали какие-то последствия. Мы видим, что из Медведчука практически под пытками выбивают какие-то показания на себя, какие-то абсурдные обстоятельства его предыдущей деятельности, — считает Асафов.

Он добавил, что Украине нужен «условный оппозиционер», которым может быть Порошенко, учитывая его влияние на аудиторию, поэтому нет оснований принимать меры в отношении экс-президента страны.

Порошенко с третьей попытки удалось покинуть территорию Украины. Депутат Верховной рады Виктория Сюмар подтвердила, что он уже добрался до Польши.

Порошенко 30 мая обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему выезд из страны. Он указал, что у него есть законные основания покинуть территорию Украины. По словам Порошенко, у него имеется официальное приглашение от президента Европейской народной партии (ЕНП) Дональда Туска, а также оформленная командировка, которую подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

На Украине Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы.