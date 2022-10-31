UDJ: вторая ударная авианосная группа ВМС США направляется в Европу

Фото: Andrew Vaughan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вторая ударная авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford направляется в Европу, пишет британское военное издание UK Defence Journal. Отмечается, что группа прибудет в середине ноября. На борту авианосца расположены более 90 самолетов и вертолетов, среди которых истребители F-35.

Флагманом группы станет атомный авианосец USS Gerald Ford, на борту которого расположены более 90 самолетов и вертолетов, среди которых истребители F-35. Он будет идти в группе с ракетным эсминцем и атомной подводной лодкой, — сказано в публикации.

Авторы материала утверждают, что авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive ранее потребовал от Белого дома объяснений, почему Соединенные Штаты и НАТО наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе. По оценкам подполковника, Вашингтон разместил 100 тысяч солдат на территории Восточной Европы, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец. Военный считает, что Вашингтон нагнетает страх вокруг ситуации на Украине. Он отметил, что участие США в конфликте идет вразрез с интересами американской национальной безопасности и приведет лишь к эскалации.