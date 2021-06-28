ВВС США обстреляли границу Ирака и Сирии и попали в ребёнка

Один из авиаударов, которые были нанесены ВВС США в пограничном районе Ирака и Сирии, привёл к гибели ребёнка. Кроме того, в результате удара ещё три мирных жителя получили ранения. Данную информацию в понедельник, 28 июня, передаёт агентство SANA.

Американские военные самолёты запустили ракеты по жилых домам, которые находятся рядом с сирийско-иракской границей в сельской местности Букамаль на территории провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии.

Ранее стало известно, что ВВС Штатов уничтожили в Ираке базу для запуска беспилотников. Она принадлежала проиранским группировкам ополченцев, которые использовали её для запуска дронов против американцев.

Также утверждается, что американская авиация совершила в приграничном с Ираком районе более чем одно нападение.