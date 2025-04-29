Удары по Украине сегодня, 29 апреля: какие цели ВСУ были поражены, сводка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России в ночь на 29 апреля нанесли удары по военным объектам ВСУ, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были уничтожены?

Что известно об ударах по Украине 29 апреля

ВС РФ в ночь на 29 апреля нанесли удары в четырех областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев. По его данным, целями стали объекты ВСУ в Харьковской, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Уточняется, что в ходе атаки были задействованы БПЛА «Герань-2».

«В Деснянском районе Киева горело трехэтажное здание, которое ранее было базой отдыха, а сейчас такие объекты повсеместно используют для размещения войск. В Днепропетровской области работали „Герани“. По предварительным данным, поражены некие объекты инфраструктуры», — написал он в авторском Telegram-канале.

По информации Telegram-канала «Адекватный харьковчанин», удары российских военных также пришлись на военно-промышленные объекты ВСУ и ж/д станцию Мерефа в Харькове.

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«Минувшей ночью продолжалась огневая активность с нашей стороны по военно-промышленным объектам города Харькова: Шевченковского, Индустриального, Новобаварского районов, а также железнодорожной станции доставки материальных средств, комплектующих для беспилотников „Левада“. Был нанесен удар по крупной железнодорожной станции Мерефа. Местные жители рассказывают о двойной детонации в депо на запасных железнодорожных путях, скорее всего, туда завозили боеприпасы, было точное попадание», — говорится в сообщении канала.

Фото: MOD Russia/Социальные сети/Global Look Press

В Ильичевске Одесской области российские военные нанесли удар по украинской воинской части, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В Ильичевске наши войска нанесли удар по воинской части. Как обычно, украинские каналы об этом молчат, что точно означает попадание в цель», — говорится в публикации.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что в ночь на 29 апреля в небе над Украиной насчитали около 100 ударных дронов типа Shahed, запущенных с разных районов России.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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