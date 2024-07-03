Удары по Украине 3 июля: какие важные объекты ВСУ поражены, взрывы в Днепре

Фото: МЧС УКраины

Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске, сообщает военный корреспондент Александр Коц. Какие последние новости об этом выходили 3 июля?

Что известно об ударе по заводу «Южмаш»

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале в 11:04 по московскому времени сообщил, что в Днепропетровске после прилета «Гераней» были зафиксированы повреждения на заводе «Южмаш».

«В Днепропетровске в результате атаки „Гераней“ (и не только), по заявлению местного гауляйтера, погибли трое и ранены 19 человек, также поврежден один из городских ТЦ + „Южмаш“», — написал он.

По информации военкора Александра Коца, после удара по заводу весь город находится в дыму, а местные жители публикуют в социальных сетях видео с прилетами по «Южмашу».

«Российские ракетчики нанесли мощный комбинированный удар по украинскому оборонному предприятию „Южмаш“ в Днепропетровске. Город в дыму, местные жители активно делятся видео в соцсетях, несмотря на запрет публикации информации такого рода. „Южмаш“ — одно из крупнейших промышленных предприятий СССР, 21 июля отмечает свой 80-летний юбилей. Здесь производили баллистические ракеты Р-12, Р-14 и РТ-23 УТТХ, ракеты-носители „Зенит“ для проекта „Морской старт“, оборудование для космических программ разных стран. „Южмаш“ строили всем Союзом, здесь работали люди со всей страны. Но сейчас Украина использует мощности этого предприятия для военных целей: здесь производят и ремонтируют вооружения. Как бы ни было больно бомбить советское наследие, это необходимо делать. Производственных мощностей у Киева быть не должно», — пишет военкор.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев уточнил, что на заводе «Южмаш» производятся ракеты и беспилотники для ВСУ.

«Первые три видео — кадры из Днепропетровска. Удар дронами и ракетами был нанесен по заводу „Южмаш“, на территории которого шло производство военной продукции, включая ракеты и беспилотные летательные аппараты. После ударов звучали множественные взрывы», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МЧС УКраины

Что за ангары с военной техникой ВСУ ликвидировали ВС РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили ангары в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ хранят военную технику.

«Село Новоандреевка подверглось удару РСЗО, а добивали артиллерийскими ударами и дронами. Били в находящиеся на западной окраине села ангары, которые ВСУ используют для хранения тяжелой техники и укрытия артиллерийских систем. Сообщается об удачном поражении врага», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, также удары были нанесены по нефтебазам ВСУ в пригороде н. п. Гуляйполе.

«Населенный пункт Гуляйполе получил несколько ракет РСЗО, артобстрелы и удары БПЛА. Один из ударов пришелся в пригород Железнодорожное. Там находится нефтебаза и несколько заводов, которые ВСУ использует для временной дислокации личного состава и хранения техники», — отметил Лебедев.

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