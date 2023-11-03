Удары по авиации и секретному объекту ВСУ: что известно об атаках 3 ноября «Донбасский Партизан»: ВС РФ атаковали секретный полигон ВСУ подо Львовом

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс С-300ПС

По сообщениям Telegram-каналов, военные аэродромы и секретный объект ВСУ подверглись ударам в ночь со 2 на 3 ноября. Что известно об атаках и чего лишилась украинская армия?

Удары по аэродрому в Кировоградской области

Как информирует Telegram-канал «Донбасский Партизан», минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по тыловым, военным и инфраструктурными объектам украинской армии. Одной из пораженных целей стал военный аэродром Канатово в Кировоградской области.

«Согласно поступающей информации, удар наносился двумя управляемыми ракетами. Одна из них была перехвачена системами ПВО, вторая поразила место стоянки авиатехники. На одном из истребителей ВВС Украины в момент удара были подвешены боеприпасы, которые встали на боевой взвод и впоследствии сдетонировали, именно из-за этого местные жители слышали три отдельных взрыва в окрестностях городах», — пишет Telegram-канал.

По данным ресурса, в результате нанесенного удара поражены два истребителя Су-27, «один из которых не подлежит восстановлению».

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Удары по аэродрому в Полтавской области

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому Миргород под Полтавой.

«Попавшим под российские удары объектом стал аэродром Миргород, с которого взлетают самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow», — информирует ресурс.

В Минобороны России ситуацию не комментировали.

Какие еще объекты атаковали ВС РФ минувшей ночью

Российские войска нанесли удары беспилотниками по другим объектам в Полтавской области.

«Российские войска нанесли удары беспилотниками семейства „Герань“ по объектам в Полтавской области. Целью атаки стал Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который снабжал топливом украинские формирования», — сообщили авторы «Рыбаря».

«Донбасский партизан» сообщает об ударе по пункту дислокации подразделения «Кракен».

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов ОТРК Искандер

«Еще одним пораженным объектом после ночной атаки стал колледж транспортных технологий в Харькове по ул. Гольдбергевской. Противник продолжает использовать учебные заведения и гражданские объекты для размещения личного состава и техники. Согласно имеющимся данным, Харьковский колледж транспортных технологий использовался подразделением „Кракен“ как пункт временной дислокации», — сообщает «Донбасский Партизан».

В результате удара разрушено два этажа здания и уничтожена техника «Кракена», пишет Telegram-канал.

Что известно об ударе по засекреченному полигону

ВС РФ поразили засекреченный объект ВСУ во Львовской области. Речь идет о Яворовском полигоне.

«Сегодня ночью в результате массированной атаки была поражена территория Международного центра миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне», — пишет «Донбасский Партизан».

По данным Telegram-канала, на территории полигона проходили учения украинских войск под руководством иностранных инструкторов с использованием вооружения и техники исключительно западных образцов.

«На территории объекта зафиксировано как минимум четыре попадания, в результате которых были поражены казарма с личным составом, стоянка техники и склад боеприпасов. После нанесенного поражения отмечалась длительная детонация боеприпасов и вооружения, а также два больших очага возгорания. Подробной информации о количественных показателях результата удара нет и, скорее всего, полные сведения получить не удастся ввиду активного использования объекта странами НАТО и повышенной секретности», — сообщает ресурс.

В Минобороны России эти сведения не комментировали.

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