Удар ВСУ по больнице в Херсонской области: есть ли погибшие, что разрушено

Фото: t.me/aakherson

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Что об этом известно?

Что рассказал Алексеенко об атаке ВСУ

По словам председателя правительства Херсонской области, в результате удара украинской армии пострадала также амбулатория в поселке Нoвая Маячка того же Алешкинскoго района и был уничтожен весь медицинский транспорт.

«В ЦРБ удар пришелся по парковке медицинского транспорта. Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью. Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет. Уничтожено и здание амбулатории в Новой Маячке, где оказывали помощь жителям многих сел района. Лишь чудом обошлось без жертв», — написал Алексеенко.

Он сравнил атаку ВСУ с ракетным ударом по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, который произошел вечером 17 октября.

«Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района», — заявил глава области.

Также Алексеенко пообещал, что люди не останутся без помощи и вскоре будет найден новый транспорт для медиков.

Что писали военкоры о ракетном ударе ВСУ

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале также сравнил Украину с Израилем, который предположительно нанес ракетный удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибло не менее 800 человек.

«Посмотрев на Израиль, в Киеве подумали: „Чем мы хуже?“ и нанесли удар по медицинским учреждениям Херсонской области. Ночью прилетело по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка», — написал он.

Военкор Александр Коц в Telegram-канале напомнил, что ВСУ наносили удары по больницам еще в 2014 году.

«Первые удары по больницам Украина начала наносить еще в 2014 году. Помню, сидели мы в подвале Славянского госпиталя. Пациентов спустили вниз — и гражданских, и раненых ополченцев. Сидели и считали прилеты по крыше. По больнице Калинина в Донецке прилетает регулярно. Помню, опять же в 2014 году ВСУ ударили по моргу этой клиники, когда туда привезли останки Андрея Стенина», — рассказал Коц.

Также военкор обратил внимание на тот факт, что украинская армия в январе этого года разбомбила больницу в Новоайдаре в ЛНР. В результате удара тогда погибли 14 человек и еще 24 получили ранения. В Минобороны России отметили, что намеренный ракетный удар из американской системы РСЗО HIMARS по действующему гражданскому медучреждению является тяжким военным преступлением.

«Никого на планете это не заинтересовало. „Цивилизованный мир“ все эти годы удобно существовал в парадигме „обстреляли сами себя“», — заявил Коц.

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