Удар Су-25 разнес позиции ВСУ: новости СВО на утро 27 февраля

Фото: МО РФ

Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 26 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены. После этого боевые экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования. Один из летчиков Су-25 уточнил, что полет проходил на предельно малых высотах.

Кроме того, Telegram-канал Mash опубликовал кадры, где, как утверждается, запечатлен момент уничтожения первой самоходной артиллерийской установки шведского производства Archer в зоне СВО. Это орудие считается самым современным, скорострельным и точным в арсенале НАТО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Mash, САУ Archer была уничтожена ударом российского дрона «Ланцет». Швеция передавала Вооруженным силам Украины лишь восемь своих новейших самоходных артиллерийских установок.

Как ВСУ атаковали РФ

Под минометный обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Кроме того, в многоквартирном трехэтажном доме выбиты пять окон, также повреждения получил один легковой автомобиль, добавил он.

Фото: МО Украины

Помимо этого, ВСУ атаковали автомобиль со строителями в селе Почаево Белгородской области, заявил Гладков. По его словам, в результате обстрела погибли три человека. Еще трое мирных жителей получили ранения.

Глава региона уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения различных частей тела. Как отметил Гладков, двоих раненых доставили в городскую больницу Белгорода, еще одного — в Грайворонскую ЦРБ.

Где гремели взрывы на Украине

В Полтаве на северо-востоке Украины прозвучала серия взрывов, сообщало издание «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на 27 февраля воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Также тревожные сигналы были слышны в контролируемых Украиной районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. Подробности случившегося не уточнялись.

Зайдут ли войска Запада на Украину

На конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, заявил на пресс-конференции по итогам мероприятия французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, обсуждения на конференции в Париже проходили в свободной и прямой манере, однако присутствующие не пришли к консенсусу по данному вопросу.

Макрон также указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия. Она станет девятой по счету и займется поставками на Украину ракет и бомб средней и большой дальности. Президент напомнил, что уже создано восемь коалиций, каждая из которых была посвящена отправке Киеву отдельных видов боеприпасов.

Что случится в случае отправки на Украину военных НАТО

В случае отправки военных ЕС и НАТО на территорию Украины ответ России последует незамедлительно, выразил уверенность военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявившего, что подобные решения обсуждаются на уровне двусторонних соглашений.

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Что сказал Песков о судьбе танков Abrams в зоне СВО

Американские танки Abrams будут гореть так же, как и другая техника в зоне специальной военной операции России на Украине, о чем свидетельствует видео с горящим Abrams, который был уничтожен ВС РФ под Авдеевкой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российские бойцы ежедневно демилитаризуют Украину.

Кадры уничтожения в зоне СВО первого танка Abrams ранее опубликовал журналист Владимир Соловьев. По его словам, бронемашину сначала поразили из FPV-дрона, а затем подбили из ручного противотанкового гранатомета. Отмечалось, что танк принадлежал 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, которая потеряла много техники при контрнаступлении в районе Работино. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кого демобилизовал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации военных срочной службы, сказано на сайте Верховной рады. Согласно документу, срочники освобождаются от службы и будут отправлены в запас.

В окончательную версию законопроекта включена норма о сроках, в течение которых срочники не могут быть призваны. При этом военные не могут быть призваны на службу по мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.

При каком условии РФ примет участие в саммите по Украине

Россия примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, если там будет обсуждаться, как принудить Киев к миру и нейтралитету, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя приглашение. По его словам, это невыполнимая задача.

Как Путин узнает новости о ходе СВО

Президенту России Владимиру Путину в режиме онлайн докладывают о ситуации в зоне СВО, заявил Дмитрий Песков. По его словам, главе государства моментально становится известно об успехах российских военных.

При этом на вопрос о том, могут ли успехи военных повлиять на сроки спецоперации, он заявил, что не нужно забегать так далеко. Песков подчеркнул, что на фронте ведется напряженная работа.

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