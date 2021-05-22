Удар под дых: Климкин оценил отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/9179ac18-bc1d-11eb-a87c-96000091f725_660.jpg Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отказ Белого дома вводить санкции против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» является для Киева «ударом под дых» от США. Об этом в Facebook написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Снятие Соединёнными Штатами санкций с компании, которая строит „Северный поток — 2“, — это как удар „под дых“. И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнёрами, которых уважают, так не поступают», — говорится в его сообщении.

Климкин считает, что если данная тема всё-таки поднималась во время конфиденциальных разговоров, то непонятно, почему это скрыли от украинского общества. Он добавил, что Украине сейчас меньше всего нужно, чтобы в отношениях с США возникли признаки кризиса доверия.

Российское оружие вокруг границ Украины остаётся, войска отведены только частично, угроза никуда не исчезла. В случае завершения «Северного потока — 2» мы теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения — что-то вроде резерва. Выводы делайте сами, — подчеркнул экс-министр.

Ранее стало известно, что момент, когда Россия закончит строительство «Северного потока — 2», станет самой страшной геополитической и экономической санкцией в отношении США. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Как отметил парламентарий, как только завершится строительство газопровода, Россия сможет ставить Америке любые условия.