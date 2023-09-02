Удар по командному штабу ВСУ: как ВС РФ применяют «Искандеры» в зоне СВО

Фото: МО РФ

ВС РФ ракетами «Искандер» нанесли удар по командному штабу ВСУ в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР, заявил военный корреспондент Андрей Руденко. Как Москва использует это вооружение в зоне СВО?

По словам Руденко, в момент атаки в штабе проводилось совещание руководящего состава ВСУ. Также военкор опубликовал кадры, где запечатлен удар. Судя по записи, Вооруженные силы Украины сформировали полевой штаб в здании промышленного назначения на окраине населенного пункта.

Ракетные удары по Украине сегодня, 02.09.2023

Российские военные Западной группировки войск нанесли удар по позициям ВСУ на Украине при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Официального подтверждения от МО РФ не было.

«Боеприпасы таких систем получают индивидуальное полетное задание, а для нанесения точных ударов используют возможности навигационной системы ГЛОНАСС», — говорится в публикации.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что ВКС РФ наносят удары по объектам ВСУ в Кривом Роге. Официального подтверждения этого от Минобороны России не было.

«В Кривом Роге серия мощных взрывов. ВКС России поражают объекты ВСУ», — рассказал он.

Офицер пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили в беседе с «Интерфаксом» отметил, что артиллерия ВС РФ нанесла удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в Авдеевке. По его словам, место сосредоточения подразделений украинских военных в районе поселка Закотное поражено расчетом реактивной системы залпового огня «Ураган».

«Ракетным подразделением нанесены удары по объектам лагеря подготовки ВСУ в районе населенного пункта Селидово», — подчеркнул Минесашвили.

Как ВС РФ используют «Искандеры» в зоне СВО

30 августа российская армия ударом ракеты «Искандер» уничтожила вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки в ДНР, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

24 августа военкор Котенок сообщил, что ВС РФ могли нанести удар «Искандерами» по автовокзалу в Днепропетровске, рядом с которым находится железнодорожный узел, задействованный в переброске техники и живой силы противника.

«Автовокзал Днепропетровска после ночного удара. По данным украинской стороны, по нему прилетело три „Искандера“ и несколько С-300», — отметил он.

29 июля в Минобороны России рассказали о нанесении ракетного удара по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.

«Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровске. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», — пояснили в военном ведомстве.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», для удара по зданию СБУ в Днепре применялись баллистические ракеты ОТРК «Искандер». Официального подтверждения от МО РФ не было.

Почему Россия поставляет «Искандер-М» в Белоруссию

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru объяснил, что Минобороны РФ поставляет оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» Минску для обеспечения безопасности Белоруссии. По его словам, на границе с Польшей в настоящее время наблюдается нагнетание обстановки.

«Россия продолжает поставлять белорусской армии комплексы „Искандер-М“. Это сделано для повышения обороноспособности и безопасности региона, тем более „Искандер-М“ имеет ракету с ядерной боеголовкой. Дело в том, что сейчас прослеживается нагнетание обстановки на границе Белоруссии, которая является нашим союзным государством», — подчеркнул Литовкин.

Также эксперт добавил, что Варшава размещает на границе с Белоруссией больше 10 тысяч военных, закупила у Соединенных Штатов Америки танки, южнокорейские БМП и много другого вооружения, а «Искандеры» помогут укрепить безопасность Минска.

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