Удар по Капитолию: протесты в Вашингтоне обнадёжили террористов

Авиадиспетчеры в США получили зловещую аудиозапись, где звучат угрозы организовать теракт в Вашингтоне в отместку на произошедшее год назад устранение влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Нападение якобы должно произойти уже 6 января — в день, когда обе палаты Конгресса соберутся для утверждения итогов президентских выборов. Этот сигнал не единственный повод переживать за безопасность столицы США.

Первым о появлении аудиозаписи с угрозой теракта сообщил американский телеканал CBS.

В среду мы направим самолёт на Капитолий. Сулеймани будет отмщён, — говорит некий злоумышленник на записи.

Предупреждение было распространено на частотах американских авиадиспетчеров. Эксперты CBS полагают: Капитолий как мишень выбран в связи с тем, что сенат и Палата представителей соберутся 6 января на совместное заседание, где им нужно утвердить результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, в ходе которых победил демократ Джо Байден.

Компетентные органы США уже инициировали расследование в связи с тем, что кто-то незаконно получил доступ к частотам. Об анонимных угрозах предупреждены Пентагон и разведывательные ведомства, однако, по данным CBS, правительство не воспринимает предупреждение всерьёз. Тем не менее аудиозапись может повлиять на характер тех указаний, которые обычно поступают пилотам гражданских самолётов. Кроме того, американских авиадиспетчеров предупредили о необходимости экстренно сообщать о любом отклонении какого бы то ни было лайнера от своего курса. В Федеральном бюро расследований (ФБР) отмечают, что серьёзно относятся ко «всем угрозам применения насилия».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предупреждение о теракте — не единственный повод переживать за безопасность Вашингтона на фоне предстоящего заседания Палаты представителей и конгресса. Сбор законодателей произойдёт на фоне многотысячных демонстраций, которые уже устраивают сторонники Дональда Трампа в американской столице, протестуя против подсчёта голосов в пользу Джо Байдена. 6 января действующий глава государства должен выступить на митинге своих сторонников, чтобы поддержать идею пересмотра результатов прошедшего осенью 2020 года голосования.

На демонстрации 6 января хотят в то же время собраться и те граждане, которые поддерживают Байдена и его команду. В связи с этим стражи правопорядка, опасаясь столкновений между разными лагерями манифестантов, заблаговременно перекрыли движение автотранспорта в центре американской столицы, перейдя на усиленный режим несения службы. Сообщается , что была мобилизована Национальная гвардия. Большинство расположенных вблизи самого Белого дома административных зданий, торговых точек и заведений общественного питания в целях предосторожности обшивают защитным покрытием все окна и особо хрупкие входные двери.

Мы не позволим подстрекательства к насилию, не позволим запугивать наших жителей и разрушать наш город, — заявила на этой неделе столичный мэр Мюриэл Боузер.

Сам Трамп, похоже, в восторге от того эффекта, который ему удалось произвести своей кампанией по оспариванию итогов президентских выборов. В своём Twitter он отмечал , что Вашингтон «наводнён людьми, которые не хотят, чтобы победа на выборах была украдена воодушевлёнными радикальными левыми демократами». Не исключено, что они могут подобраться и к Капитолию. Сохранение подобной атмосферы вкупе с поступившими угрозами террористических нападений на здание законодательного органа могут привести к непредсказуемым последствиям для безопасности и без того в непростой для США переходный период.