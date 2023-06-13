«Удар ниже пояса»: политолог оценил заявления Маска о танках Leopard Политолог Косоруков назвал критику Маском танков Leopard ударом по производителю

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Критика немецких танков Leopard 2, прозвучавшая из уст американского миллиардера Илона Маска — это удар по одному из крупнейших концернов, поставляющих вооружения бундесверу, заявил в беседе с РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков.

Ранее Маск рассказал о «крайней уязвимости» немецких бронированных машин Leopard для противотанковых ракетных комплексов и мин. По словам бизнесмена, у Киева должно быть либо очень много западных танков, либо их не должно быть вовсе.

С одной стороны, Маск сделал корректное заявление. Действительно, для успешного наступления необходимо иметь 200–300 танков Leopard или танков аналогичного класса. <...> С другой стороны, такое заявление — действительно удар ниже пояса немецкой компании Rheinmetall, которая производит эти танки, — объяснил Косоруков.

При этом, как напомнил эксперт, на Украину поставлены танки далеко не самой последней модификации и их действительно легко подбивать современными противотанковыми средствами.

Как отметил политолог, после заявления Илона Маска акции немецкой компании упали на 15%, а в перспективе упадут еще больше. При этом эксперт предположил, что Маск, будучи патриотом своей страны, своим заявлением сыграет на руку американским производителем танков Ambrams, которые, возможно, будут поставляться на Украину взамен Leopard.

Ранее сообщалось, что украинская армия могла потерять три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией. Боевые машины из финской партии распознали на фотографиях с уничтоженной техникой ВСУ в Запорожской области.