Удар для Греции: Европа капитулировала перед Эрдоганом

Прошедший саммит Евросоюза продемонстрировал капитуляцию Брюсселя перед турецким руководством. Несмотря на то что критики президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидали ужесточения европейских санкций в ответ на турецкую активность в Восточном Средиземноморье, участники встречи лишь расширили символический список прежних ограничительных мер.

О том, что европейский саммит продемонстрировал слабость брюссельских структур, говорят не только эксперты, но и политики. Депутат Европейского парламента Кати Пири с разочарованием заметила , что заявление ЕС по Турции содержит семь параграфов, но в них нет «ни единого слова о ситуации с правами человека и верховенством закона в стране». Греческая газета Kathimerini, в свою очередь, называет результаты переговоров на высшем уровне дипломатической потерей для Афин, потому что решение саммита далеко от того, на чём настаивали греческая, кипрская и французская стороны. Аналитики издания Al-Monitor замечают , что в настоящее время ЕС теряет свои инструменты давления на турецкую политику, а основные европейские государства разделены на два лагеря. Один — это группа тех международных игроков, которые осуждают политику Эрдогана, а другой — это те, кто хотел умиротворить Анкару, избегая жёстких мер давления.

Реджеп Тайип Эрдоган Сергей Булкин/NEWS.ru

В заявлении участников саммита, который проходил в Брюсселе, говорится, что «ЕС остаётся приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности».

В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный чёрный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море, — отмечается в заявлении европейских лидеров.

Кроме того, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю было поручено представить к саммиту, запланированному на март 2021 года, «отчёт о состоянии политических, экономических и торговых отношений ЕС и Турции, а также об инструментах и вариантах того, как действовать дальше, в том числе и о расширении сферы действия вышеупомянутого решения». Несмотря на то что это гипотетически влечёт за собой угрозу новых санкций, аналитики относятся к такому сценарию скептически.

Не случайно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции по итогам саммита ЕС высказал мнение, что Евросоюз сделал только шаг на пути к тому, чтобы заставить Анкару изменить политику. Он выразил уверенность, что «осуждение Турции за её действия в Восточном Средиземноморье было очевидным», однако стилистика выступления греческого премьера говорит о его полном разочаровании результатами. Изначально греческая сторона настаивала, чтобы на данном саммите против турецкого руководства были согласованы жёсткие экономические рестрикции, включая секторальные. Прежде всего, в ответ на отправку сейсмического судна для поиска углеводородов вблизи греческого морского шельфа, а также в ответ на притязания на кипрские месторождения. Мицотакис также добивался, чтобы европейским странам запретили экспортировать в Турцию наступательное вооружение, которое может повредить другим европейским государствам.

Сохраняющаяся неудовлетворённость отдельных членов «антитурецкого» блока внутри ЕС предвещает то, что они могут попытаться оказать давление на Анкару за рамками существующих внутри евросообщества механизмов. Так, Франция во время спора с Турцией уже демонстрировала готовность нарастить военное присутствие в Средиземном море. Вопрос только в том, какой вариант ответа выберет сама Анкара.