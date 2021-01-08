Учёный озвучил сроки затопления городов из-за глобального потепления

https://static.news.ru/photo/3b44e12a-5285-11eb-a9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Географическое положение определит судьбу мировых государств после глобального потепления. Какие-то страны смогут компенсировать засушливость осадками, какие-то — превратятся в пустыни, другие окажутся под водой. Об этом рассказал доктор географических наук Александр Кислов, назвавший также сроки затопления мировых городов после повышения уровня Мирового океана.

Несколько лет назад я видел список городов, где указывалось, какой и когда будет затоплен. Помню Нью-Йорк. Хороший шторм, которые бывают там часто, и высокий прилив могут поднять уровень воды и спровоцировать типичные наводнения, город будет постоянно затапливаться, — приводит телеканал «Звезда» слова учёного.

Среди первых кандидатов на затопление Кислов также назвал американские города Майами и Орландо, находящиеся в штате Флорида недалеко от побережья. Говоря о России, специалист отметил, что потепление здесь будет сопровождаться увеличением количества осадков, что означает сохранение примерно такого же уровня воды. Другая ситуация в южных регионах — на Украине, в Греции и Средиземноморье. Там осадков с ростом температуры больше не станет, поэтому эти территории со временем могут превратиться в пустыню.

По словам Кислова, к концу XXI века температура может повыситься на четыре градуса, что станет причиной глобальных изменений погоды во всём мире. Так, уровень океана поднимется примерно на полметра.

Само по себе это немного, но современные портовые сооружения уже не выдержат этого воздействия, — подчеркнул эксперт.

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