Учёный назвал возможный срок, когда остановится распространение COVID-19

https://static.news.ru/photo/83ba2aa4-ec1f-11ea-95db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире прекратится в ближайшие 12 месяцев.

Мне кажется, что скорость, с которой разрабатываются вакцины, такова, что одобренные и работающие будут в достаточных количествах, чтобы остановить распространение нового коронавируса до того, как он захватит весь мир, — привела слова учёного «Парламентская газета».

Он отметил, что остановит COVID-19, скорее всего, именно вакцина от коронавируса, и произойдёт это в течение года.

Из 7,8 миллиарда населения планеты заболело меньше 26 миллионов, очень многие из них уже вылечились. По-видимому, вакцина станет тем, что остановит инфекцию, а лекарства от неё с прямым действием не будет. Произойдёт это, скорее всего, в пределах года, — процитировали Константина Северинова в издании.

Как писал NEWS.ru ранее, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро сообщил, что стратегия Швеции в борьбе с пандемией коронавируса обязана в долгосрочной перспективе стать примером и для других стран. По его словам, секрет победы над COVID-19 кроется в доверии между правительством и народом страны. Отмечается, что в Швеции были введены мягкие ограничительные меры.